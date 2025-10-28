広島市安佐南区の住宅でクマが出没した痕跡が見つかり、区は周辺住民に注意を呼びかけています。■竹内嘉菜 記者「こちらの折れた柿の木ですが、クマに食べられたような跡が残っています」クマの痕跡が見つかったのは広島市安佐南区沼田町阿戸の住宅です。26日夕方、柿の木の枝が折られているのを住民が発見。区の職員とクマレンジャーが確認したところ、木の幹に爪痕が残っており周辺にはクマのふんも落ちていたということ