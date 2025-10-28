サッカーのイタリア1部ナポリは27日、ベルギー代表MFケビン・デブルイネが右太腿二頭筋に重度の損傷を負ったと発表した。デブルイネは25日のインテル・ミラノ戦で先制点となるPKを決めた際に負傷。松葉杖を使用する姿が見られていた。クラブによると既にリハビリを開始。復帰時期は明らかにされなかったが、イタリア紙ガゼッタ・デロ・スポルトなどの複数の現地メディアによると、復帰は来年になる見込みだという。ここま