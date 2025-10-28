28日未明、広島市安佐南区の県道で大型トラックに積んでいたクレーン車が落下し、通行止めが続いています。事故があったのは広島市安佐南区伴北4丁目の県道38号です。警察によると、午前1時15分ごろ、大型トラックの運転手から「クレーン車を荷台から落下させてしまい、通行ができなくなっている」と通報がありました。落下したのは重さ約30トンから40トンほどのクレーン車で、この事故によるけが人はいませんで