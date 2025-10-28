札幌市の「ノースサファリサッポロ」を巡り、道警が実施した家宅捜索の容疑に、札幌市の普通河川管理条例違反が含まれていることが分かりました。９月に閉園した札幌市南区のノースサファリサッポロを巡っては、都市計画法違反などの疑いで道警が家宅捜索をしていました。その後の捜査関係者への取材で、園内の捜索容疑に、川の水を無断で使用した、札幌市の普通河川管理条例違反が含まれていることがわかりました。