JR山陽線の柳井駅から徳山駅で運転を見合わせていましたが、午後3時30分運転を再開しました。JR西日本によりますと、田布施駅と岩田駅間（田布施駅から約1.9km岩田駅寄り）で巡回中に線路内にコンクリート片を見つけました。現場は、現在道路高架橋の舗装工事中で、この工事の影響でコンクリートの一部が落下したとしています。午前11時30分頃から午後3時30分まで約4時間にわたり運転を見合わせていました。一部の列車