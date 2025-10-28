◆プロボクシング▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）王座決定戦１２回戦同級１位・那須川天心―同級２位・井上拓真▽スーパーフライ級（５２・１キロ以下）１０回戦ＷＢＯ世界バンタム級１４位・坪井智也―ＷＢＣ世界スーパーフライ級１位カルロス・クアドラス（１１月２４日、トヨタアリーナ東京）１１月２４日の「ＰｒｉｍｅＶｉｄｅｏＢｏｘｉｎｇ１４」で世界初挑戦するＷＢＣ世界バンタム級１位・那須川