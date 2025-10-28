安倍元首相が銃撃され死亡した事件の初公判で、傍聴席を求めて並ぶ大勢の人たち＝28日午前、奈良市2022年7月に奈良市で参院選の応援演説中に安倍晋三元首相が銃撃され死亡した事件で、殺人などの罪に問われた山上徹也被告（45）の裁判員裁判初公判が28日、奈良地裁（田中伸一裁判長）で開かれる。弁護側は殺人罪の起訴内容を認める方針で、主な争点は量刑になる見通し。公判は予備日を含め最大19回予定され、判決は来年1月21日に