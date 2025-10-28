東京証券取引所28日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が反落した。前日に史上最高値を更新した相場の過熱感から、幅広い銘柄で当面の利益を確定する売り注文が優勢となった。前日終値からの下げ幅は一時300円を超えた。午前終値は前日終値比92円36銭安の5万0419円96銭。東証株価指数（TOPIX）は17.54ポイント安の3307.51。前日の平均株価は1200円超上げ、終値で初めて5万円を超えた。28日は急ピッチな上昇の反動