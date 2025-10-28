北海道電力泊原発3号機に近い北海道共和町と神恵内村で28日、議会の原子力関係の特別委員会があり、早期再稼働を求める陳情を採択した。特別委と本会議は同じメンバーのため、議会として再稼働に同意する方針が事実上固まった。