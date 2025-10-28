北朝鮮による拉致被害者家族らはルビオ国務長官と面会する予定でしたが急遽、トランプ大統領が家族らと面会しました。拉致被害者家族らは、28日午前11時半から迎賓館でルビオ国務長官と面会する予定となっていましたが、事前の予定になかったトランプ大統領が現れ、家族らと面会しました。また高市首相も同席しました。拉致被害者家族らはトランプ大統領と過去2回面会していて、米朝首脳会談で北朝鮮の金正恩総書記に対し直接、拉