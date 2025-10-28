高市首相はアメリカのトランプ大統領と対面では初となる首脳会談を行い、日米同盟をさらに強化する方針などを確認しました。高市首相「安倍首相に対する長きにわたる友情に感謝しています」「安倍首相からはトランプ大統領のダイナミックな外交について話を聞いていた。タイとカンボジアの停戦に成功し、トランプ大統領はまず、アジアの平和に貢献をされました。先般の中東における合意の実現も、これはかつてない歴史的偉業です」