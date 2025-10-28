北九州モノレールの運行会社は、2026年4月から運賃を60円から20円、値上げする方針を明らかにしました。北九州モノレールを運行する北九州高速鉄道は27日、九州運輸局に対し、値上げを申請しました。区間によって60円から20円の値上げで、小倉駅から片野駅までだと210円が230円に、企救丘駅までだと320円が380円になります。隣駅まで100円で利用できる「100円モノレール」は据え置かれます。北九州高速鉄道は「