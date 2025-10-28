【モデルプレス＝2025/10/28】歌手の浜崎あゆみが10月26日、自身のInstagramを更新。コンサート中のゴージャスな姿を投稿し、話題を呼んでいる。【写真】浜崎あゆみ「圧倒的クイーン感」ド派手衣装で美脚際立つ◆浜崎あゆみ、ゴールド一色のステージ衣装を披露浜崎は「Are you ready， Beijing」とつづり、フォトグラファーの嘉茂雅之氏によって撮影された写真を公開。鍛えられた美しい脚や腕が際立つゴールド一色の衣装に身を包み