【モデルプレス＝2025/10/28】女優の恒松祐里が10月26日、自身のInstagramを更新。すらりと伸びた脚が際立つ秋コーディネートの私服姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】27歳美人女優「小顔際立つ」美脚透ける私服姿◆恒松祐里、ワンピースから伸びる美脚恒松は「ひと夏の撮影が終わり、今は新たな作品に」とつづり、メガネをかけた私服ショットを披露。袖とスカートの裾に特徴のあるミニ丈ワンピースにレースのタイツを合わせ