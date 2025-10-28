今日28日も各地で風が強まりそうです。北海道宗谷岬など、すでに最大瞬間風速30m/s以上の台風並みの暴風を観測しているところもあります。このあと夕方にかけて北海道の日本海側を中心に暴風に警戒が必要です。また北海道の北部では大雪の恐れもあり、交通への影響に十分な注意が必要です。北海道や東北の山間部では積雪のところも北日本を中心に「西高東低」の冬型の気圧配置になっています。昨夜以降、北陸から北の日本海側では