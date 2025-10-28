28日朝早く、福岡市博多区で雑居ビルの一室から出火し、女性1人が死亡しました。午前5時半ごろ、福岡市博多区博多駅前で「建物の7階部分から火と煙」と近くに住む人から消防に通報がありました。 火が出たのは、博多消防署の向かいにある9階建ての雑居ビルの7階で、住居として使われている一室を焼いて、およそ1時間後に消し止められました。 警察によりますと、火元の部屋の浴室から女性1人が助け出され、意識不明の状態で