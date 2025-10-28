高雄線の利用客らを出迎えたももっち岡山空港27日 岡山空港と台湾の高雄を結ぶチャーター便が27日で就航1年を迎えました。 就航1年を祝おうと27日、岡山空港の国際線到着ロビーで県のマスコットキャラクター「ももっち」らが高雄線の利用客らをあたたかく出迎えました。 岡山県によりますと、岡山と台湾の高雄を結ぶチャーター便は2024年の10月27日から週3便で運航してい