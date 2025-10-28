14年間乗った日産リーフを卒業執筆/撮影：Kaoru Kobayashi（小林薫）14年間、3台乗り継いできた日産リーフを卒業し、数多くある輸入車の中からフィアット600eを後継として迎えることにしました。リーフは量産型EVとして先進的なチャレンジであり、もたらしたEVワールドは素晴らしく、3台乗り継いだ14年間、十分に楽しませてもらいました。3台目となった日産リーフZE1型。 小林薫買い替えるごとに、ほぼ同じ大き