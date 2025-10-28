東京六大学野球の明大が96年秋以来、2度目となる10戦全勝を達成した。今年100周年を迎えたリーグで東大を除く5校がそれぞれ1回だけしか達成しておらず、明大は初の2回目となった。リーグ戦は勝ち点制を採用しており、3戦2勝で勝ち点1が与えられる。負けがあっても5校から勝ち点をあげれば「完全優勝」と言われる。負けはなくても引き分けがあると「全勝優勝」。10戦全勝も「全勝優勝」の一つだが、特に「10戦全勝」と言われる