【MLB】ドジャースーブルージェイズ（10月27日・日本時間10月28日／ロサンゼルス）【映像】野茂氏、山本由伸へ“神対応”ロサンゼルスのドジャースタジアムで行われるワールドシリーズ第3戦のドジャース―ブルージェイズ戦の始球式にドジャースOBの野茂英雄氏が登板した。野茂氏は背番号16のドジャースユニフォームで登場。マウンドの手前から捕手役の山本由伸に対し、トルネード投法ではなく、オーバースローで一投。すると本拠地