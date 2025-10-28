首脳会談の成果について、日本政府はどのように受け止めているのでしょうか。トランプ大統領とは初めての対面での首脳会談となりましたが、政府内からは、「準備万端で臨んだ」と自信をのぞかせる声が上がっています。高市総理としては、今回の首脳会談で、日米同盟の強化を確認するほか、安倍元総理のような首脳同士の個人的な信頼関係の構築するというのが1つの大きな目的となっていました。この関係構築に向けて首脳会談の舞台