人気ユーチューバーグループ、コムドットのリーダー、やまとが28日までにインスタグラムを更新。メンバーの体調不良による動画スケジュール変更に対する一部の批判的なメッセージに怒りをつづった。やまとはストーリーズで、メンバーのゆうたが体調を崩して療養していることから、動画投稿のスケジュールを変更することを報告。「今年に入ってスケジュール変更が多く本当に申し訳ないです」とわび、「ゆうたとは毎日連絡を取り合っ