4-4の7回2死から登板…ゲレーロJr.→ビシェットに安打浴びる【MLB】ドジャース ー Bジェイズ（日本時間28日・ロサンゼルス）ドジャースは27日（日本時間28日）、本拠地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第3戦に臨んでいる。同点の7回から登板したブレイク・トライネン投手はいきなり連打を許して勝ち越しを許した。テオスカー・ヘルナンデス外野手、大谷翔平投手の本塁打で2点をリードしたものの、タイラー・グラ