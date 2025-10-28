今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『腎不全のウチューネコ、療養を珍妙にボイコットする』というねこかますさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）腎不全の療養8年目の麿白先生が投薬をボイコットしました。謎寝相を披露しているのは、投稿者のねこかますさん宅の主猫である麿白先生。首の位置はそこでいいの？ と心配になりますが、珍妙なポーズをできるのは好調の証なのだとか。実は麿白先生は