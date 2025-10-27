過去最多となる6人が立候補した新潟県・上越市長選挙は、前市長や自民党県議などの支援を受けた元外交官の小菅淳一氏(73)が初当選を果たした。喜びの声をまとめた。 ■「私利私欲なく市民のために」 本当に、全てお世話になった人に感謝。それのみです。全く無名の私でしたから、それをここまで押し上げていただいて本当に感謝のみです。Q知名度不足どう対応もうそれは私の力を超えて、本当に皆さんが色々やっていただいた、それ