28日朝、新発田市の自宅で小学生未満の男の子の顔を数回殴った傷害の疑いで34歳の会社員の男が逮捕されました。 逮捕されたのは、新発田市に住む34歳の男です。 警察によりますと男は、21日午後10時15分ごろ自宅で小学生未満の男の子の顔を数回殴る暴行を加え全治約8日間の顔面打撲の傷害を負わせた疑いが持たれています。 男の子は、結婚相手の連れ子で、男は「殴ったのは1回だけです」と容疑を一部否認しています。 当事者