過去最多となる6人が立候補した新潟県・上越市長選挙は、前市長や自民党県議などの支援を受けた元外交官の小菅淳一氏(73)が初当選を果たした。一方で、再選を目指して戦った現職の中川幹太氏(50)は3番目の得票数となり、再選を逃した。敗因には自身の“不適切発言”を上げた中川氏。敗戦の弁をまとめた。 ■相次ぐ不適切発言で2度の不信任決議案… 結果が出ると、正面を見つめ現実を受け止めていた現職の中川幹太氏。「やはり