「ワールドシリーズ・第３戦、ドジャース−ブルージェイズ」（２７日、ロサンゼルス）ブルージェイズのゲレーロＪｒ．が六回の守備でドジャースに傾きかけた流れをせき止めた。ＮＨＫ解説の田口壮氏も「素晴らしいとしか言えない」と絶賛した。２死一塁、キケ・ヘルナンデスが三遊間への深い位置へゴロを放った。これを捕球したヒメネスが一塁へジャンピングスロー。これを見たテオスカー・ヘルナンデスが一気に三塁を目指し