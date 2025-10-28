日米首脳会談が行われた迎賓館前から中継でお伝えします。トランプ大統領にとって高市氏との初の首脳会談、ポイントはどこにあったのでしょうか。トランプ大統領と高市総理は首脳会談の冒頭、共に親しい関係にあった安倍元総理の名前を繰り返し挙げ、同じように強固な関係づくりを目指す姿勢を示しました。アメリカトランプ大統領「ずっと前から彼（安倍元総理）は、あなたのことを高く評価していた。だから、あなたが総理になっ