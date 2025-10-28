タレントの西川きよしが２８日、大阪・なんばグランド花月前で行われた同劇場の３８周年キャンペーン発表会見に、ＮＯＮＳＴＹＬＥ、酒井藍、島田珠代とともに出席した。１９８７年１１月に開館した同劇場の、サンパチマイクにちなんだ節目を祝う１カ月。週替わりキャンペーンや限定チケットなどが発売される。劇場前で会見したきよしは「こけら落としから相棒と出させてもらってます。我々の頃は、京都花月、うめだ花月と