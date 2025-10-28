「ワールドシリーズ・第３戦、ドジャース−ブルージェイズ」（２７日、ロサンゼルス）ドジャースのフレディ・フリーマン内野手、ムーキー・ベッツ内野手が六回に好守を連発。ロブロウスキーをもり立てた。同点に追いついた直後の六回、ロブロウスキーがマウンドへ。先頭のカークに一、二塁間へ痛烈な打球を放たれたが、一塁手のフリーマンがバックハンドで鮮やかにキャッチ。これには本拠地のスタンドも沸き返った。続くバ