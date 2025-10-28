人手不足が課題となっているコンビニ業界に向け、AIを活用した新技術をKDDIが公開しました。KDDI株式会社 松田浩路 代表取締役社長「コンビニというのはこれからの日本の将来・未来を考えたときには非常に大事な地域のインフラになっていく」50%を出資し、ローソンの経営にも深く携わるKDDIがコンビニ業界における人手不足を解消するための新技術を発表しました。これまでもコンビニではAIを使って商品を陳列するロボッ