27日午後、大分県別府市でワゴン車が道路脇の雑木林に突っ込み、運転していた73歳の男性が意識不明の重体となっています。 【写真を見る】ワゴン車が道路脇の雑木林に突っ込む運転の73歳男性が意識不明の重体大分 27日午後7時ごろ、別府市小倉町の市道で「車が木と塀の間に突っ込んでいる」と消防に通報がありました。 現場に駆けつけた警察と消防が道路脇の雑木林に突っ込んだ状態のワゴン車を発見。運転していた近くに住