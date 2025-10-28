秋田県内でクマによる人身被害が相次いでいることを受けて、同県の鈴木健太知事は２８日午前、東京・市ヶ谷の防衛省を訪問し、小泉防衛相に対しクマの捕獲を進めるため、自衛隊の派遣を要請した。小泉氏は「危機的な事態」との認識を示し、陸上自衛隊の連絡員を同日午後にも同県庁に派遣して調整を始める方針を明らかにした。鈴木氏は県内の人身被害が５０人を超えていることに触れて、「マンパワーをはじめ（県内の）様々な資