28日朝、岐阜市の長良川に架かる橋の上の道路でトラックと軽自動車が正面衝突し、2人が救急搬送されました。警察と消防によりますと、28日午前8時半ごろ、岐阜市早田の忠節橋の上で、軽自動車と対向車線のトラックが正面衝突しました。この事故で、軽自動車に乗っていた70代の男女2人が救急搬送されていて、ケガの程度はわかっていませんが、搬送時は意識があったとみられています。現場は、長良川の上にかかる橋の片側2車