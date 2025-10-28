海上自衛隊佐世保基地に寄港したインド海軍のフリゲート艦サヒヤードリ＝28日午前、長崎県佐世保市インド海軍のフリゲート艦サヒヤードリが28日、海上自衛隊佐世保基地（長崎県）に入港し、歓迎行事が開かれた。自衛隊とインド軍は近年、防衛協力を深めており、今回の寄港は補給と乗組員の休養が目的。今月31日に出港する。出迎えた海自佐世保地方総監部の浅利進吾1等海佐は「自由で開かれたインド太平洋を実現するためには、