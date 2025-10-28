イベントに登壇したKDDIの松田浩路社長＝28日午前、東京都港区KDDIは28日、米グーグル系の日本法人と協業し、生成人工知能（AI）を使って記事や出版物を検索する個人向けサービスを2026年春に始めると発表した。利用者が知りたい情報を入力すると、提携するメディアの記事を引用して回答する仕組みを想定する。記事を無断で使用せず著作権を保護しながら、AIが生み出す誤情報の生成を抑える。記事をAIの学習には使用しない。開