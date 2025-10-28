お笑いコンビ、千鳥の大悟（45）が27日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜午後11時59分）にMCとして出演。芸人としてウケ始めてからの体の変化について明かした。今回のテーマは「芸人のルッキズムを考えよう実力はあるけど華はないSP」。スタジオには実力派ながら「華がない」とされるお笑いコンビ3組が登場。大悟はカゲヤマのタバやん。から「今の大悟さんと若手の頃の大悟さんって見た目が違うじゃないですか」と