ロッテは２８日、今季は１、２軍統括コーチ兼１、２軍統括コーディネーターを務めた光山英和氏が、来季から１軍ヘッドコーチ兼チーフバッテリーコーチに就任すると発表した。同氏は球団を通じて「サブロー監督をしっかりとサポートできるように精一杯、頑張ります。そしてバッテリー部門を立て直させるように注力していきたいと思います」とバッテリーの再建に意欲を示した。ロッテは、今季途中で２軍監督から１軍ヘッドコー