楽天は２８日、２０２６年シーズンのコーチングスタッフを発表した。三木肇監督が２年目の指揮を取る。新任は同日に発表された、かつて楽天でプレーした塩見貴洋投手コーチら４人。また今季コーチを務めた後藤武敏、永井怜の２人がチームスタッフに就任することも合わせて発表された。コーチングスタッフは以下の通り。☆は新任。▽監督三木肇▽２軍監督渡辺直人▽ヘッドコーチ塩川達也▽打撃コーチ渡辺浩司、下園辰