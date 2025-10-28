安倍晋三元首相が銃撃されて死亡した事件で、殺人罪などで起訴された無職・山上徹也被告の公判が２８日、奈良地裁で始まる。同日、奈良市内の奈良公園で初公判の傍聴券の抽選が行われた。列に並ぶ人々の中には、元迷惑系ＹｏｕＴｕｂｅｒで奈良市議のへずまりゅう氏の姿も。山口県出身として安倍氏を殺害した被告を憎む気持ちを吐露するとともに、被告の姿を目に焼きつけたいと語った。午前８時４０分に抽選会場の奈良公園を訪