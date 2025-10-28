10月28日、安倍晋三元総理を殺害した容疑で起訴された山上徹也被告（45）の公判がスタートする。事件から3年3カ月が経ち、ようやく開かれる初公判。全容解明が期待される。【画像9枚】自殺した父と兄、宗教に貢ぐ母山上容疑者の複雑な家庭環境被告は殺人自体の事実は争わない方針とされる。そのため焦点となるのは、量刑に、彼が抱えた「家庭の問題」がどの程度反映されるか、という点だ。山上被告の母は旧統一教会（世界平