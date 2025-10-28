【前後編の後編／前編を読む】「こんな田舎でオヤジの工場を継ぐなんて…」上京して社長令嬢と“逆玉婚”46歳夫が語る地獄のはじまり地方の町工場の長男に生まれた北岡雅秋さん（46歳・仮名＝以下同）は、貧しい大家族の暮らしに嫌気が差し、親類のつてをたどって高校から上京した。以来地元へは戻らず、大学卒業後に世界を放浪したのち、シンクタンクに入社。そこで知り合った中堅企業の社長から「娘と結婚してやってくれ」と