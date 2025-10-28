【前後編の前編／後編を読む】息子を溺愛する妻を見て「僕も母に愛されたかった」欲望はとんでもない方向へ…46歳夫が“気づけば流していた”涙のワケ不倫は「心の殺人」だと言う人がいる。サレた側としてはそうとしか思えないのかもしれないが、一方で「浮気は浮気、本気ではない」と片づけるシタ側も少なくない。サレた側とシタ側とでは認識が大きく異なるのだろう。【写真を見る】「夫が19歳女子大生と外泊報道」で離婚した