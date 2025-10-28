合肥市廬江県に位置する合州交直変換所の建設現場。（１０月１６日、ドローンから、合肥＝新華社記者／劉軍喜）【新華社合肥10月28日】中国の陝西省北部から安徽省へ電力を送るプラスマイナス800キロボルト超高圧直流送電プロジェクトの受電側中枢拠点、安徽省合肥市の合州交直変換所でこのほど、コンバーターバルブ設備の設置作業が始まった。コンバーターバルブモジュールで構成されるバルブタワーは、同変換所の中核設備で、