洗練された街・恵比寿に位置するウェスティンホテル東京は、2025年12月31日（水）から2026年1月1日（木・祝）にかけて、昨年好評を博した「カジノ・カウントダウン2025-2026」を今年も開催する。 1階ロビーラウンジ「ザ・ラウンジ」と「ザ・バー」が一夜限りのアミューズメントカジノに変身し、本物のディーラーによる5種類のカジノゲームとライブパフォーマンスで大晦日の夜を彩る。