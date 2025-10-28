歌舞伎俳優・市川團十郎白猿（47）が24日、自身のブログを更新。“新しい趣味”を明かした。【写真】「カメラ趣味にします」市川團十郎が公開した風景写真に「うわぁ〜素敵なアングル！」と反響團十郎は、10月10日〜26日にかけて松竹創業百三十周年『市川團十郎特別公演』（京都・南座）に出演。「今回の舞台のご褒美に」と新しくカメラを購入したことを明かした。投稿では、そのカメラで撮影したと思われる風景写真をシェア