俳優の中尾明慶（37）が28日までに自身のインスタグラムを更新。格闘家との2ショットを公開した。「@shokichiiwata_tokyと久々に飯」と書き出した中尾。前WBO世界ライトフライ級王者・岩田翔吉（29＝帝拳）との2ショットを添えて食事したことを報告した。「今後も期待してるよ」と活躍に期待。「勝敗がすべての厳しい世界と、答えのない厳しい世界。どっちもリアルで、どっちも面白い。そんな事を語り合いました」とつづった