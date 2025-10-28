教員による女児の盗撮画像共有事件で、チャットグループの開設者とされ、女児を盗撮したとして性的姿態撮影処罰法違反などの罪に問われた名古屋市立小の主幹教諭の被告（42）は28日、名古屋地裁で開かれた初公判で起訴内容を認めた。