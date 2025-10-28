SNSで人気のある動画についてお伝えします。 大分県大分市のバス会社が10月SNSに投稿したもので、総再生回数は72万回を超えています。 こうした動画を投稿するねらいなどを取材しました。 大分交通インスタグラムより ◆動画の音声「この雑巾、運転席からは見えません。ミラーにも映らない。頼れるのは感覚だけ」 動画は地面に置かれた布を目指してバスがやってくるところから始まります。「左の前輪を